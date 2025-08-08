Un braccio di ferro per Seba Esposito 

La speranza è sempre quella di vederlo lunedì ad Asseminello insieme alla squadra di rientro dalla Spagna. Il Parma, però, fa sul serio, avrebbe già un accordo e, nonostante la volontà del diretto interessato, rischia di far saltare il trasferimento in Sardegna di Sebastiano Esposito. Il Cagliari in ogni caso non molla la presa con l’Inter, proprietaria del cartellino dell’attaccante di Castellammare di Stabia. Sul piatto resta un contratto di cinque anni con eventuale passaggio a titolo definitivo in rossoblù e una percentuale cospicua in favore del club nerazzurro in caso di futura rivendita. Ore decisive, dunque.

Le altre trattative

Il caso Donnarumma agita il Psg. Il club campione d'Europa, ha appena acquistato per 55 milioni dal Lilla Chevalier, facendone il terzo portiere più pagato della storia dopo Kepa e Allison, e ora sembra voler lanciare il nazionale francese (è la riserva di Maignan), anche lui in lizza come “Gigio” per il Premio Yashin, fin dalla sfida della Supercoppa europea del 13 agosto a Udine contro il Tottenham. Tutto ciò dopo che Donnarumma non ha accettato le proposte del club di rinnovo del contratto in scadenza fra un anno. Così ora, nonostante le proteste via social dei tifosi dei quali ora “Gigio” è un beniamino, la dirigenza parigina valuta le ipotesi di cessione definitiva o in prestito: Manchester United e Galatasaray, a quanto si dice, si sarebbero già fatti avanti, ma c'è chi ritiene che Donnarumma possa decidere di giocarsi il posto al Psg per un anno per poi andare da svincolato al Real Madrid a luglio 2026, quando anche il contratto del 33enne Courtois con le “merengues” sarà scaduto.

Intanto in Italia è diventato un rebus la vicenda di Raspadori all'Atletico Madrid. Fonti italiane danno l'affare come già fatto per 21milioni più 4 di bonus al Napoli, dalla Spagna, invece, arriva la smentita del presidente dei “colchoneros” Enrique Cerezo. Sembra anche difficile, dopo la cessione di Simeone al Torino, che Conte accetti di privarsi di un altro attaccante perché così in rosa gli rimarrebbero solo Lukaku e Lucca. A meno che il ds Manna non gli abbia promesso un ulteriore rinforzo anche nel settore avanzato. Un nome caldo era quello di Kevin dello Shakhtar, giocatore che piace anche a Roma e Bologna, ma è fermo per infortunio anche se dovrebbe recuperare a breve. Dal Brasile per i campioni d'Italia si fa anche il nome dell'ex viola Pedro, in uscita dal Flamengo, ma si tratta di una suggestione che non trova conferme.

È invece reale l'interesse dei rossoneri carioca per l'interista Taremi, ma per ora non c'è verso di convincere l'iraniano a trasferirsi a Rio de Janeiro. Dalla Spagna, sempre a proposito del Napoli, filtra ottimismo per l'arrivo da Conte di Gutierrez del Girona, mentre ci sono problemi per Janlu del Siviglia. È definitivamente sfumato Garnacho, ennesimo acquisto del Chelsea di Maresca. Cerca rinforzi anche la Roma, il cui ds Massara starebbe stringendo per Fabio Silva del Wolverhampton. Anche per Ziolkowski, difensore del Legia, la conclusione della trattativa sarebbe vicina.

