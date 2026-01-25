VaiOnline
Videolina, ore 21
26 gennaio 2026 alle 00:06

Un “Box” di… risate! 

La risata è di casa nella quarta imperdibile puntata di “Comic Box”, lo show che porta sul palco il meglio della comicità italiana! Ospiti d’eccezione di questa puntata sono Sergio Viglianese, comico romano amatissimo dal pubblico di “Zelig”, porta il suo inconfondibile stile fatto di ironia quotidiana e personaggi irresistibili e Samuele Zucca, in arte Zamu, illusionista e stand-up comedian, mescola magia e comicità in un'esibizione sorprendente e fuori dagli schemi

Gli intermezzi comici sono curati dalla ComiCompagnia, la resident crew dello show, pronta a farvi ridere con sketch, improvvisazioni e tanta energia.

Un mix perfetto di risate, stupore e talento… perché con “Comic Box” il divertimento è assicurato!

