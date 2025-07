Un bosco proibito, due in manette 

Li hanno sorpresi mentre annaffiavano una piantagione nascosta in una zona isolata e difficile da raggiungere, nelle campagne di Fonni. In quel terreno, i due avevano messo a dimora ben 4 mila e cinquecento piante di marijuana illegale, pronte per essere raccolte. Il blitz della Polizia è scattato sabato mattina, al termine di un’attenta attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Nuoro, con il supporto del Commissariato di Gavoi.

Droga di qualità

Le piante, ancora in fase di crescita ma già in piena fioritura, avevano un’altezza media di 50 centimetri. Secondo le analisi di laboratorio, il principio attivo di Thc oscillava tra il 4,1% e il 6,1%, livelli ampiamente superiori al limite consentito per legge. La piantagione era dotata anche di un impianto di irrigazione, segno di un’attività organizzata e strutturata.

Valore elevatissimo

Gli agenti hanno sequestrato l’intero campo: secondo le stime, una volta lavorato, il raccolto avrebbe potuto produrre circa mezzo quintale di marijuana, destinata al mercato illecito, con un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. I due uomini, L. C. e G. D. entrambi 35enni di Fonni, sono stati arrestati in flagranza mentre tagliavano le piante ed erano pronti per l’essiccazione. Difesi dall’avvocato Marco Lisu, ieri mattina sono stati condotti davanti al giudice per le indagini preliminari, Giovanni Angelicchio, che ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

Inchiesta

L’indagine è coordinata dal pubblico ministero Martina Varagnolo della Procura della Repubblica di Nuoro, prosegue ora con gli accertamenti su telefonini e materiale sequestrato, per cercare di ricostruire l’intera filiera del traffico e i destinatari all’ingrosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA