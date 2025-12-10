«Un borgo modello con ottanta milioni per le opere pubbliche» 

Oltre 80 milioni di euro in opere pubbliche, servizi, sicurezza del territorio e decoro. È quanto spenderà il Comune nel 2026 e 2027 in base al programma triennale delle opere pubbliche appena approvato dalla Giunta.

Nel 2026 la spesa prevista è di 15 milioni di euro (per viabilità, parcheggi e sicurezza) mentre nel 2027 il programma supera i 66 milioni. «Uno dei principali interventi – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – riguarda il recupero delle ex carceri e il sistema ciclopedonale di collegamento fra le borgate con un percorso di circa 40 chilometri. E poi la riqualificazione del litorale e ulteriori interventi per la prevenzione e sicurezza idraulica».

Per Murgioni «si tratta di cifre straordinarie per un Comune che conta circa 1700 abitanti». E invece «stiamo realizzando – aggiunge – quel che sino a pochi anni fa poteva sembrare un sogno, e cioè infrastrutture e opere che trasformeranno Castiadas in uno dei borghi più belli ed efficienti d’Italia».

Tra le tante opere in fase di ultimazione ci sono le nuove scuole, realizzate grazie a tre milioni di euro del Pnnr. Il complesso sarà suddiviso in tre edifici interconnessi, ciascuno su due livelli progettati per ospitare gli spazi di apprendimento e i servizi comuni (biblioteca, laboratori, mensa e campo sportivo). Tra le peculiarità c’è quella di un accesso per ogni aula ad una corte privata esterna per consentire attività didattiche all'aperto in un ambiente a contatto con la natura. (g. a.)

