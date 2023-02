Un bonus per giovani camionisti 

Ha un valore di 2.500 euro il bonus che i giovani autisti, tra i diciotto e trentacinque anni, potranno utilizzare per conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci.

L’incentivo, ricorda Confartigianato Trasporti Sardegna, viene messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in questo modo vuole dare un aiuto ai camionisti e autisti del futuro, attraverso la piattaforma attiva da questa mattina, attraverso la quale si potranno presentare le istanze, compilando il modello disponibile sullo stesso portale.

«Una volta quello dell’autista era un lavoro particolarmente ambito – commentano da Confartigianato Trasporti Sardegna - oggi invece sta soffrendo per la mancanza di personale: essere un camionista o un autista richiede tanta determinazione sia per l’impegno giornaliero da sostenere che per la forte lontananza da casa, fattori che stanno limitando le ambizioni dei giovani professionisti dell’autotrasporto».

