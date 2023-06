Un bomber da venti gol senza essere attaccante 

Del gruppo è stato il principe del gol, quello che tutti gli allenatori avversari hanno indicato sempre tra i migliori dei biancoblù di Arzana guidati da Luigi Ladu. In una parola: garanzia. Ai piedi di Monte Idolo il giocatore con la numero 4 cucita sulla pelle, coccolato da società, compagni e tifosi, si è calato in una realtà che aveva fame di riscatto dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Dopo la stagione dei record Pili ha la valigia in mano. Con le batterie sotto carica, il calciatore potrebbe restare in Promozione, ma con un’altra casacca: su di lui è forte l’interesse del Tortolì e alla fine l’affare dovrebbe farsi. La sua vena realizzativa, oltre all’esperienza e all’affidabilità, ha catturato l’attenzione di parecchi club isolani che hanno sondato la sua disponibilità. Fra cui la Nuorese, dove ha giocato fra i 16 e i 18 anni. Ma alla fine il suo futuro sarà ancora in Ogliastra, dove ha messo radici per amore. Prima di tuffarsi nella nuova esperienza è d’obbligo ripercorrere il film dell’esaltante stagione.

Arzana. Nessuno come lui. Venti gol in campionato (più uno in coppa Italia) senza la qualifica di attaccante. Quello puro. Nella stagione conclusa di recente Antonio Pili, che è tutto tranne che un 9, quando sentiva l’odore del sangue affondava verso la porta avversaria trasformandosi in un perfetto goleador. Centrocampista di spinta, sottopunta o trequartista. Tre varianti di un ruolo che Pili, 33 anni, torronaio, originario di Tonara ma ogliastrino acquisito per amore, si è ritagliato tra le file dell’Idolo che si è preso la piazza d’onore nel girone B di Promozione vinto dal Barisardo.

Del gruppo è stato il principe del gol, quello che tutti gli allenatori avversari hanno indicato sempre tra i migliori dei biancoblù di Arzana guidati da Luigi Ladu. In una parola: garanzia. Ai piedi di Monte Idolo il giocatore con la numero 4 cucita sulla pelle, coccolato da società, compagni e tifosi, si è calato in una realtà che aveva fame di riscatto dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Dopo la stagione dei record Pili ha la valigia in mano. Con le batterie sotto carica, il calciatore potrebbe restare in Promozione, ma con un’altra casacca: su di lui è forte l’interesse del Tortolì e alla fine l’affare dovrebbe farsi. La sua vena realizzativa, oltre all’esperienza e all’affidabilità, ha catturato l’attenzione di parecchi club isolani che hanno sondato la sua disponibilità. Fra cui la Nuorese, dove ha giocato fra i 16 e i 18 anni. Ma alla fine il suo futuro sarà ancora in Ogliastra, dove ha messo radici per amore. Prima di tuffarsi nella nuova esperienza è d’obbligo ripercorrere il film dell’esaltante stagione.

Un campionato di soddisfazioni: più personali o di squadra?

«La squadra è andata ben oltre le nostre più rosee aspettative e, soprattutto, abbiamo fatto crescere tantissimi giovani, che è uno degli aspetti più importanti. Ma è stata anche una stagione molto positiva sotto il profilo personale».

La gioia più grande della stagione?

«Aver fatto crescere in maniera esponenziale i giovani, soprattutto del posto, è stata una soddisfazione grandissima».

Fino alla fine avete conteso la vittoria al Barisardo, che siete stati capaci di battere a domicilio. Che ricordo resta?

«Sicuramente la partita più bella non solo per il risultato quanto per l’intensità che ci abbiamo messo. Ci sta aver perso qualche punto all’inizio perché comunque era una squadra abbastanza nuova e dovevamo trovare il giusto amalgama, ma se proprio devo avere un rimpianto è la partita persa 1-2 in casa con il Barisardo allo scadere: con il pari avremmo avuto un punto in più noi ma, soprattutto, due in meno loro. Però si sa che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, quindi hanno vinto e faccio loro i complimenti».

Centottanta chilometri al giorno per coniugare lavoro, amore e passione. Qual è stata la giornata tipo durante l’anno?

«Sveglia all’alba, parto da Lanusei per andare al lavoro a Tonara nell’azienda di famiglia e poi al rientro tappa ad Arzana per gli allenamenti. Un po’ impegnativa, ma alla fine i sacrifici vengono ripagati».

A chi dedica il titolo di capocannoniere?

«Lo dedico alla mia compagna Valeria, ai miei genitori ma anche a tutti i miei compagni e alla società che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi al meglio».

