Un boato davanti a Capo Figari 

Un boato sotto costa, un rumore fortissimo che sembrava quello dell’impatto di uno scafo su un corpo galleggiante o su uno scoglio. Testimoni sostengono di avere sentito il rumore di uno schianto davanti a Capo Figari, nella tarda mattinata del 19 aprile, il giorno dal quale non si hanno più notizie dei fratelli Giuseppe e Lorenzo Deiana. La prudenza è d’obbligo negli uffici della Procura di Tempio e in quelli della Direzione marittima di Olbia, ma è confermato che, sulla base di una serie di elementi tutti da verificare, l’ipotesi di una collisione in queste ore è alla base del lavoro di pm e investigatori. E stando a indiscrezioni la Guardia Costiera starebbe verificando la rotta di imbarcazioni che il 19 aprile scorso erano nel tratto di mare dove sono scomparsi i due ragazzi di Olbia. Nessuno conferma la circostanza, ma l’attenzione dei pm Mauro Lavra e della Direzione marittima (guidata dal Capitano di Vascello Gianluca D'Agostino) si sarebbe concentrata sui movimenti di una grossa imbarcazione individuata sulla base di alcune testimonianze. Si parla di ipotesi al vaglio del magistrato titolare delle indagini, per ora non si può parlare di una ricostruzione verificata che coinvolge altre persone. Ma le ricerche e le indagini devono necessariamente passare dal vaglio di circostanze che portano verso la tesi dell’incidente in mare. L’avvocato Pietro Cherchi, legale della madre e degli altri familiari di Giuseppe e Lorenzo Deiana, anche ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni sugli ultimissimi sviluppi del caso. Lo stesso Cherchi, però, avrebbe avuto importanti interlocuzioni con i magistrati.

