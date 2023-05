Un boato: a fuoco l’auto del sindaco 

Un boato improvviso, poi le fiamme in pochi minuti hanno trasformato l’auto in uno scheletro annerito: ad andare a fuoco, la Bmw Serie 3 del sindaco, Walter Cabasino. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio che ieri mattina, poco dopo le 4, ha completamente distrutto l’auto del primo cittadino di Pula, parcheggiata sotto la sua casa di via San Giovanni, proprio accanto all’Ufficio postale. Secondo i primi rilievi ad opera dei vigili del fuoco di Cagliari, a far partire le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito all’impianto elettrico: sull’accaduto indagano anche i carabinieri della stazione di Pula, guidati dal maresciallo Bruno Caruso. L’incendio che ha distrutto l’auto del sindaco non ha coinvolto altre vetture: il calore prodotto ha però danneggiato il vetro dell’Ufficio postale.

Il sindaco

Walter Cabasino si sente di escludere che si sia trattato di un attentato: «Non ho motivo di pensarla diversamente, soprattutto perché il clima sia in Comune sia in paese è molto tranquillo, ma anche perché non ho mai ricevuto alcun tipo di minaccia. Secondo i vigili del fuoco si è trattato di un guasto all’impianto elettrico, certo è strano che possa capitare a un’auto di appena tre anni, ma sono comunque incidenti che possono capitare. A Pula non si verificano attentati da tanti anni ormai, non ho motivo di credere che dietro l’incendio che ha distrutto la mia auto ci sia lo zampino di qualcuno».

L’allarme

La prima ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stata la vice sindaca, Elisabetta Loi, che abita proprio accanto a Cabasino: «Ho sentito un rumore fortissimo, e lì per lì ho pensato fosse stato provocato da una finestra che sbatteva, poi mi sono affacciata dal balcone e ho visto le fiamme. Dopo aver allertato i vigili del fuoco ho chiesto l’intervento della compagnia barracellare del paese, che prontamente è arrivata sul posto e ha cominciato a spegnere le fiamme, alle operazioni hanno partecipato anche dei ragazzi che passavano di lì. Difficile trovare una spiegazione per quello che è accaduto, l’unica cosa certa è che a Pula si respira un clima sereno, ultimamente non è accaduto nulla che possa far pensare che qualcuno ce l’abbia con il sindaco o l’amministrazione comunale in generale».