Sul futuro dell’Einstein Telescope a Lula incombe la speculazione eolica. Una società spagnola ha venduto per dieci milioni di euro il progetto di un parco eolico a Gomoretta, nel cuore della Barbagia, già bocciato da tutti. Per quale motivo è stata condotta tale operazione? Cresce la preoccupazione per l’impianto che dovrebbe andare a caccia delle onde gravitazionali.

