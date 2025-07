«Un blackout dietro l’altro, così non si può vivere» 

Se si tratta di sovraccarichi, guasti o lavori programmati fa poca differenza per i cittadini di Assemini: «In un luglio rovente non possiamo stare senza corrente elettrica». Ieri, nella sezione “interruzioni di energia” del sito di E-distribuzione, risultava solo un “alert”: «Dalle 10 alle 17, causa lavoro programmato, il numero dei clienti disalimentati è pari a 70». Magari fosse l’unica segnalazione. Sui social è quasi all’ordine del giorno la protesta da parte degli utenti che, in piena notte o durante il giorno, sono costretti a stare senza energia facendo a meno di elettrodomestici essenziali come frigoriferi e aria condizionata. Sconcerto anche per le frequenti interruzioni di fornitura d’acqua.

L’energia

La sospensione reiterata, talvolta con preavviso, altre senza, sta causando non pochi disagi alla cittadinanza. I residenti si dimostrano comprensivi ma nel contempo non possono negare che gli incomodi siano tanti, considerato anche il fatto che i disservizi si protraggono da più di un anno. Se ne fa portavoce Marcella Aru: «In via Udine siamo rimasti senza corrente fino all’una e mezza. Si moriva dal caldo, ma per fortuna non abbiamo avuto altri disagi». Diversa la testimonianza di Francesco Sanna, residente in centro storico: «Oltre al caldo insopportabile dobbiamo far fronte all’impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici. Se ci va bene gli sbalzi di corrente non li bruciano, diversamente è capitato anche di doverli riacquistare. Perdipiù il cibo conservato in freezer è soggetto all’ovvio scongelamento». A lamentarsi anche Emanuela Trovato: «In via Kennedy, una settimana fa, era un continuo attacca e stacca». Stessa sorte in via Sardegna. Alessio Iannuzzo ha riscontrato solo abbassamenti di tensione: «Non ci avevo mai fatto caso prima. Da un paio di giorni ho proprio notato che la tensione è bassa. Addirittura le luci di casa, a momenti, sono flebili».

L’acqua

«Mi chiedo come sia possibile che questa azienda crei così tanti disagi e nessuno faccia nulla», ha commentato Maurizio Pesce, riferendosi ad Abbanoa. Interruzioni nell’erogazione, perdite d’acqua ingenti e lavori stradali mal ripristinati sono problemi con cui gli asseminesi convivono ogni giorno. Ed Eleonora Carta si chiede «come si possa restare informati in merito alle interruzioni dell’acqua». Per la maggior parte i lavori sono programmati. Ma le riserve idriche presenti nella cittadina non sono mai sufficienti a garantire l’erogazione del bene primario se la mancata erogazione si protrae più del previsto.

