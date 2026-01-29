Un bistrot sui tetti di San Pietro 

CITTÀ DEL VATICANO. Non sarà un vero e proprio ristorante, ma comunque un luogo dove i pellegrini potranno rifocillarsi su una delle terrazze più belle della città, quella sopra la basilica di San Pietro. Si stanno rendendo disponibili nuovi spazi che consentiranno di «ampliare il piccolo punto di ristoro già esistente, dallo stile sobrio e consono al contesto, rispettoso della sacralità del luogo, e che viene incontro alle necessità dei pellegrini», riferiscono i portavoce della basilica, uno dei luoghi più visitati in Italia e forse anche nel mondo. Infatti il progetto è stato pensato proprio «per far fronte agli accresciuti flussi di visita. È allo studio un ampliamento della superficie della terrazza visitabile dai pellegrini. Questo permetterebbe di alleggerire la concentrazione dei visitatori in Basilica, e favorire un clima di maggior raccoglimento», si spiega dal Vaticano. A lanciare la notizia è stato “Il Messaggero”, parlando di un bistrot e riferendo che verrà realizzato sfruttando alcuni locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dai Sampietrini, gli addetti alla cura della basilica. Il quotidiano aggiunge che proprio in queste settimane sono arrivati i materiali e gli arredi destinati al locale, segno che i lavori in corso sono ormai a buon punto benché non vi sia ancora la data del completamento. Il progetto di ampliamento del punto ristoro non è nuovo, scrive ancora “Il Messaggero”, e inizialmente in Vaticano si pensava fosse possibile farlo partire in occasione del Giubileo, poi i tempi tecnici si sono allungati. Fonti vicine ai responsabili della basilica vaticana replicano che non si tratta di «nessun bistrot, nessun ristorante, ma solo di un ammodernamento dell’esistente, un piccolo punto ristoro che è lì già da moltissimi anni». In effetti c’è un piccolo locale nel quale è possibile acquistare soprattutto bevande ed è localizzato nella terrazza che porta anche alla visita del Cupolone. La fatica delle scale e le temperature ormai elevate per lunghi mesi hanno reso negli anni questo piccolo bar una sosta gradita ai pellegrini e turisti. E anche se il Giubileo è terminato resta alto l’afflusso di visitatori in Vaticano, trainato anche dall’interesse per il nuovo Papa eletto a maggio.

