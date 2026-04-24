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25 aprile 2026 alle 00:34

Un “Bioblitz” per scoprire Tuvixeddu 

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Un “Bioblitz” per mappare la biodiversità a Tuvixeddu e Tuvummanu. L’appuntamento è per domani, alle 10, in via Is Maglias all’angolo con via Castelli. Il progetto è promosso dal Comune, nell’ambito delle attività del Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti”.L’iniziativa si configura come un’attività collettiva di citizen science per la raccolta sistematica di dati sulle specie presenti in un determinato contesto territoriale. I partecipanti, attraverso l’utilizzo dell’applicazione per smartphone iNaturalist , potranno registrare osservazioni, identificare le specie e geolocalizzarle, contribuendo così a un patrimonio informativo condiviso e verificabile dalla comunità scientifica a livello internazionale.

Il primo Bioblitz si svolgerà nell’area di particolare interesse naturalistico, oggi in gran parte non accessibile alla cittadinanza, un’occasione per approfondire la conoscenza degli ecosistemi presenti e per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore ambientale di questi luoghi.

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