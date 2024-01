Un bilancio (triennale) da 134 milioni 

«Mantenimento dei servizi, investimenti nel settore turistico e in opere pubbliche, recupero crediti e un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni di euro». Questi, secondo il sindaco Pietro Morittu, alcuni dei punti chiave del bilancio da 134 milioni per il triennio 2024-2026, approvato dalla Giunta, che andrà in aula prevedibilmente nella prima metà di febbraio per essere sottoposto al voto del Consiglio. Il bilancio si propone come principale strumento che raccoglie i caratteri qualificanti della programmazione, così come proposta sin dall’insediamento.

Le risorse

Dal punto di vista strettamente economico il bilancio è di 44 milioni per le spese correnti, oltre 48 in spese in investimenti, alle quali vanno aggiunte le poste tecniche di bilancio. «È molto importante aver ottenuto per il secondo anno consecutivo un avanzo di bilancio, che al momento è di circa 900 mila euro ma che al termine di tutte le operazioni dovrebbe attestarsi intorno al milione e novecentomila euro», spiega il sindaco. Per l’ottenimento di questi risultati importante è anche il lavoro fatto per combattere l’evasione fiscale: «Grande merito – continua Morittu - va dato agli uffici che a partire dall’inizio del nostro mandato sono riusciti a recuperare risorse per circa 1 milione e 700 mila euro, di cui una parte entrerà nel bilancio corrente». Passando poi all’offerta ai cittadini, altro punto fondamentale è rappresentato dal mantenimento dei servizi e il rispetto delle linee programmatiche: «Ci tengo a sottolineare la riapertura dei servizi decentrati e alla persona e a rimarcare come il 2024 sarà caratterizzato dalla riapertura del dormitorio e dalla possibile apertura del centro Caritas diocesano e del centro anziani». Ovviamente non può passare in secondo piano la parte riguardante gli investimenti: «Dopo i cantieri aperti nel corso degli ultimi mesi e quelli che partiranno a breve, con il nuovo documento continueremo a sostenere con i cofinanziamenti gli investimenti per la riqualificazione del patrimonio pubblico, come per esempio la piscina (circa 1 milione e 400 mila euro), la pineta (circa 400 mila euro) e la riqualificazione del cimitero (oltre 1 milione di euro)».

L’immagine della città

Il Comune ha programmato un serie di interventi per promuovere l’immagine della città. «Ci saranno grandi investimenti in campo turistico e sviluppo della città di fondazione. Anche nel 2024 presenza negli aeroporti italiani, nelle riviste e realizzazione di campagne social. Il programma delle iniziative culturali e di spettacolo sarà in linea con quelle del Natale 2023». Adesso spetterà al Consiglio, in piena campagna elettorale per le regionali, esprimersi sul documento politico.

«La maggioranza – conclude Morittu -dimostra serietà ed abnegazione anche nell’affrontare la campagna elettorale, considerato che nessuno sarà candidato, nella prospettiva della realizzazione del progetto politico unitario».

