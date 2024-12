Un Bilancio da 87 milioni di euro 

Poco meno di 87 milioni di euro in cui sono previsti oltre 15 milioni e mezzo di euro nei servizi sociali e alle famiglie, oltre 7 milioni e trecentomila euro per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, circa 6 milioni per trasporti e diritto alla mobilità, poco meno di cinque milioni per cultura sport, politiche giovanili, tempo libero e diritto allo studio. Questi alcuni dei punti salienti del bilancio di previsione dell’anno 2025 che verrà sottoposto al giudizio del consiglio comunale il prossimo 16 dicembre.

Il sindaco

«Per la prima volta dopo tanti anni – dice il sindaco Pietro Morittu - il bilancio entra in aula entro i termini di legge, ovvero entro il 31 dicembre. Dopo esser riusciti a recuperare il disavanzo che abbiamo ereditato, questo è un risultato straordinario, reso possibile grazie al contributo del consiglio comunale, che ci consentirà di evitare l’esercizio provvisorio». Gli aspetti positivi a detta del primo cittadino sono anche altri: «Nel 2025 non aumenteranno le imposte e anche grazie ad un contributo regionale di circa un milione e mezzo di euro riusciremo ad alleggerire il peso dei mutui». Per quanto riguarda le spese dedicate alle persone in difficoltà Morittu aggiunge: «Da anni gli interventi per i servizi sociali rispondono alla domanda crescente di sostegno da parte dei cittadini che, inutile nasconderci, soffrono il peso della crisi economica che stiamo attraversando».

Il bilancio

Il bilancio, come sempre, ha una parte importante dedicata agli investimenti e alle opere pubbliche. «Tra i vari investimenti – afferma il sindaco – come si evince dal piano delle opere pubbliche avremo un milione e 300 mila euro per avviare i lavori di recupero della piscina, 4 milioni circa per la realizzazione e prosecuzione dei parchi lineari di corso Iglesias, circa un milione e 900 mila euro per la manutenzione di strade e marciapiedi, 400 mila euro per la scuola di via Tacca a Cortoghiana, 2 milioni e mezzo per la riqualificazione di via Lubiana». A questi lavori se ne affiancano tanti altri meno ingenti «tra i quali – afferma ancora il sindaco – i circa 140 mila euro per la piantumazione di 100 alberi nel centro città e nelle frazioni». Prima di concludere il primo cittadino afferma che «è facile prevedere un avanzo di bilancio, che potrebbe essere superiore al milione e mezzo di euro e che provvederemo a reinvestire per la manutenzione e il miglioramento delle strade e delle piazze cittadine».

