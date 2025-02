Un bilancio da 25 milioni 

Nello scorso consiglio comunale fiume, durato oltre due ore, sono stati votati a maggioranza i piani delle opere pubbliche, il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione. Il bilancio registra entrate e spese di 25,8 milioni di euro per il 2025, 18,7 milioni per il 2026 e 13,2 milioni per il 2027.

L’amministrazione

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha sottolineato come l'amministrazione abbia raggiunto una «stabilità organizzativa, riducendo il contenzioso ereditato nel 2015, ora ridotto a una sola causa in fase di chiusura». Secondo l’assessora Stefania Atzei il bilancio mira a «migliorare la qualità della vita, sostenendo commercio, artigianato, manifestazioni e valorizzazione urbana, nonostante risorse limitate». L’assessora alla cultura Francesca Tuveri ha evidenziato interventi significativi sul patrimonio culturale: biblioteca, Case a Corte, Casa Agus e Montevecchio, con un'importante programmazione turistico-culturale. Il programma triennale dei lavori pubblici include opere sopra i 150mila euro, un piano di alienazioni immobiliari e un programma triennale di acquisti di beni e servizi oltre i 140mila euro. Nel 2025, le opere interamente finanziate ammontano a 25,7 milioni: 23,5 milioni per le opere di mitigazione a Montevecchio, 750mila per il secondo lotto dei lavori in biblioteca, 715mila per la pulizia dei canali, 350mila per la ristrutturazione della scuola elementare Grazia Deledda, 200mila per gli interventi in piazza Togliatti e 180mila per manutenzioni alla comunità integrata. Il piano triennale complessivo ammonta a 56 milioni di euro (36 riguradano le opere pubbliche). L’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru ha ribadito che «stiamo dando risposte su tutti i fronti come edilizia scolastica, strade e reticolo idrografico, impianti sportivi, asfalti».

I commenti

Il consigliere di maggioranza Filippo Usai esprime alcune criticità tra cui «la mancata riapertura della struttura Santa Maria Assunta, il ritardo nell’approvazione del nuovo Puc e l’abbandono delle frazioni di Montevecchio e Sa Zeppara. Critica anche la gestione della viabilità e del legnatico civico». Pur evidenziando le difficoltà, ribadisce fiducia nella coalizione. Due interventi dal gruppo di minoranza: Marcello Pistis ha lamentato ritardi su bonifiche di Montevecchio Levante, chiusura della comunità integrata, carenze nella viabilità e scarsa valorizzazione del patrimonio. «Ci siamo astenuti, ma sosterremo tutto ciò che riteniamo costruttivo come diverse opere presenti in questo piano. Tuttavia resta un nostro cruccio la riqualificazione dell’area del Colle Zeppara come parco cittadino». Simona Cogoni ha segnalato «disattenzione verso il settore agricolo e zootecnico e tempi insufficienti per realizzare i progetti».

