Un bilancio da 22 milioni di euro 

Sì al bilancio di previsione da oltre 22 milioni di euro. A Serramanna il consiglio comunale ha votato a maggioranza (l’opposizione ha detto no) il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. «L'approvazione entro il 31 dicembre – commenta il sindaco Gabriele Littera - è un risultato lodevole di cui va dato atto al lavoro degli uffici. Ci siamo preparati per tempo e rispettare questa scadenza, che consente agli uffici di iniziare l’anno finanziario 2024 con le risorse per l'attività ordinaria. Nei prossimi mesi saranno impegnate importanti risorse ma il bilancio già da ora dà a tutti gli assessorati le dotazioni finanziarie necessarie».

In Aula

Il sindaco (che ha la delega di assessore al bilancio) ricorda che non c’è alcun aumento dei tributi e delle imposte comunali. Tariffe invariate anche nel 2024. «Per Imu e addizionale comunale andiamo in conferma. Restano immutati anche i prezzi delle aree del piano di edilizia economia e popolare - ha detto il primo cittadino – l’aumento del fondo unico per i comuni potrebbe portare a Serramanna circa 400 mila euro». Il calo dell’avanzo di amministrazione (lo scorso anno 16 milioni), non pregiudica gli investimenti. «Abbiamo interventi molto cospicui previsti per l’inizio del 2024 – aggiunge Littera - come i 2 milioni sulla viabilità, 500mila euro per l’ecocentro. Con il finanziamento da 2,5 milioni ottenuto per il nuovo palazzetto saranno ancora tante le risorse disponibili».

La minoranza

L’opposizione in consiglio comunale ha votato no al bilancio di previsione. « Difficile esprimere un giudizio su questo bilancio», ha detto durante il suo intervento in Aula Gigi Piano (Più Serramanna). «Apprezziamo il lavoro degli uffici – ha aggiunto – ma dal punto di vista politico questo documento non è un bilancio, il nulla del nulla. Non possiamo discutere della proposta che state portando, ci si propone di cambiare le cose e poi ci troviamo con questo bilancio». Il consigliere di opposizione sè è soffermato anche sulle «quote elevate di fondi non riscossi, segno evidente che la riscossione incontra problemi, e sulle aliquote tributarie, per le quali c’era stato l’impegno, disatteso, del sindaco per un riduzione: sull’Imu dire che non si aumenta nulla e fuorviante, visto che sulla tipologia degli altri fabbricati l’aliquota è al massimo». (ig. pil.)

