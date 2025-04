Un bilancio all’insegna del risparmio 

Un bilancio sofferto, ma comunque positivo per l’amministrazione sansperatina: più di 13 milioni di euro per il 2025 e altri 50 suddivisi nel biennio 2026/2027. Nonostante i tanti progetti in programma, altri sono in pausa: si deve risparmiare per far fronte ai 5 milioni di euro che, salvo ribaltamenti in appello, dovrà pagare su ordine del Tribunale civile in merito ai terreni espropriati a Santa Suja.

Le difficoltà

«Non è stato semplice redigere il bilancio di previsione, soprattutto alla luce di una sentenza così rilevante», racconta il sindaco Fabrizio Madeddu. «Senza una programmazione attenta, oggi non avremmo i tre milioni accantonati per affrontare l’esproprio, e le conseguenze sarebbero state pesanti. Ma sono risparmi frutto di sacrifici: risorse tolte ad altri bisogni, con l’impegno di farli pesare il meno possibile sulla comunità». Madeddu parla della decisione «di procedere con la sola progettazione per alcune opere pubbliche, rinviando l’esecuzione dei lavori e destinando le relative risorse all’avanzo».

Le scelte

Sospese anche iniziative importanti come la convenzione con l’Università di Sassari per Pixinortu o l’avvio del Centro turistico. Salvi i finanziamenti per la cultura, lo sport, la protezione civile, la scuola dell’infanzia paritaria e la scuola civica di musica, e Sagra delle pesche. «Nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto attivi tutti i servizi indispensabili legati al sociale, garantendo continuità e supporto alle fasce più fragili della popolazione», aggiunge il sindaco. «È stata una scelta chiara: non sacrificare, fino a quando ci è possibile, il cuore pulsante della nostra collettività».

Il dibattito

Il bilancio è passato nonostante i voti di astensione del gruppo “L’alternativa per San Sperate” e i contrari di “San Sperate tradizione e futuro”. Stefania Spiga, parla di «scarsa progettualità e immobilismo fino all’avvento dei fondi Pnrr, non sfruttati a pieno. Auspichiamo poi che venga presto risolta la questione degli espropri. Paralizza qualsiasi scelta possibile da decenni». Critiche anche verso le scelte politiche dettate dalla giunta: «Secondo noi – dice Spiga del gruppo “San Sperate tradizione e futuro – avranno possibili ricadute negative sul turismo e l'ambiente».

Secondo l’assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili, il Comune non è in stasi: «Sono più di 30 le opere pubbliche in corso: alcune si trovano nella fase di progettazione, altre sono già avviate e diverse stanno per concludersi. Nonostante le difficoltà, la macchina amministrativa continua a lavorare con impegno e visione, è chiaro. Nel bilancio troviamo interventi di grande rilievo, come i 550mila euro destinati al nuovo centro di aggregazione o i 570mila per la realizzazione della nuova mensa scolastica».