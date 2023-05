Un bikini marchiato Baunei  

L’idea del marchio “Baunei” arriva però in un secondo momento, quando Liron decide di venire in vacanza in Sardegna, dopo aver scoperto le meravigliose spiagge baunesi su Instagram, grazie al profilo “CostadiBaunei” creato dal giovane social media manager Cristian Carta. «Ho conosciuto Baunei dopo la laurea – precisa così Liron - un paese dove si trova il tratto di costa più bello d'Italia, ci ho camminato e me ne sono innamorata; le spiagge di Baunei sono l’ispirazione per il mio nuovo brand di costumi da bagno, per me è importante trasmettervi le sensazioni e l’atmosfera dell’Italia per questo ogni modello prende il nome da un tratto di spiaggia».

Basta visitare il sito “bauneibikini.com” per scoprire la genesi del progetto fashion dell’intraprendente stilista, raccontata dalla stessa Liron, israeliana di Eilat (come il fidanzato Sahar), città di 50 mila abitanti affacciata sul Mar Rosso. «Durante il periodo del Covid, quando non c’erano eventi, ho iniziato a disegnare e cucire costumi da bagno – racconta Liron Ben Dayan – e tutto è iniziato in un piccolo studio nella casa dei miei genitori a Eilat; nell’ultimo anno ho deciso di fare un passo avanti professionalmente, ho fatto la valigia e mi sono trasferita nella città della moda, Milano, dove ho studiato fashion design presso una delle più prestigiose scuole di design, l’Istituto Marangoni».

Una vacanza in Sardegna, un’escursione lungo la costa di Baunei e l’idea di creare un brand specializzato in costumi da bagno in qualche modo capace di rievocare la bellezza e le emozioni regalate dalla natura selvaggia che si affaccia sulle acque tra Cala Goloritzè e Cala Luna. È la strana storia del brand “BauneiBikini”, recentemente creato da una fashion designer israeliana, Liron Ben Dayan, al ritorno da una vacanza passata nel 2022 tra Baunei e dintorni, insieme al fidanzato Sahar Gezer.

Una vacanza in Sardegna, un’escursione lungo la costa di Baunei e l’idea di creare un brand specializzato in costumi da bagno in qualche modo capace di rievocare la bellezza e le emozioni regalate dalla natura selvaggia che si affaccia sulle acque tra Cala Goloritzè e Cala Luna. È la strana storia del brand “BauneiBikini”, recentemente creato da una fashion designer israeliana, Liron Ben Dayan, al ritorno da una vacanza passata nel 2022 tra Baunei e dintorni, insieme al fidanzato Sahar Gezer.

La genesi

Basta visitare il sito “bauneibikini.com” per scoprire la genesi del progetto fashion dell’intraprendente stilista, raccontata dalla stessa Liron, israeliana di Eilat (come il fidanzato Sahar), città di 50 mila abitanti affacciata sul Mar Rosso. «Durante il periodo del Covid, quando non c’erano eventi, ho iniziato a disegnare e cucire costumi da bagno – racconta Liron Ben Dayan – e tutto è iniziato in un piccolo studio nella casa dei miei genitori a Eilat; nell’ultimo anno ho deciso di fare un passo avanti professionalmente, ho fatto la valigia e mi sono trasferita nella città della moda, Milano, dove ho studiato fashion design presso una delle più prestigiose scuole di design, l’Istituto Marangoni».

Eureka

L’idea del marchio “Baunei” arriva però in un secondo momento, quando Liron decide di venire in vacanza in Sardegna, dopo aver scoperto le meravigliose spiagge baunesi su Instagram, grazie al profilo “CostadiBaunei” creato dal giovane social media manager Cristian Carta. «Ho conosciuto Baunei dopo la laurea – precisa così Liron - un paese dove si trova il tratto di costa più bello d'Italia, ci ho camminato e me ne sono innamorata; le spiagge di Baunei sono l’ispirazione per il mio nuovo brand di costumi da bagno, per me è importante trasmettervi le sensazioni e l’atmosfera dell’Italia per questo ogni modello prende il nome da un tratto di spiaggia».

E prima di lanciare sul mercato il marchio “Baunei Bikini” Liron e Sahar contattano su instagram Cristiano Carta, raccontandogli di come tutto sia nato grazie alle immagini pubblicate sul profilo CostadiBaunei. «Mi hanno raccontato – spiega Carta – come avevano scoperto Baunei grazie al mio profilo e per chiedermi una collaborazione tecnica, poiché avevano intenzione di effettuare un servizio fotografico nelle spiagge da sogno che avevano ispirato Liron in occasione della vacanza; il maltempo tra aprile e maggio ha fatto saltare i programmi». Un meccanismo promozionale che però potrebbe dare adito a contestazioni, poiché la normativa vigente in materia di divieto di dare denominazioni geografiche a prodotti commerciali è tutt’altro che di facile interpretazione. Come sa bene il sindaco di Baunei Stefano Monni, che di mestiere fa l’avvocato: «Stiamo valutando con grande attenzione i passi da portare avanti, si tratta di verificare – evidenzia Monni – se un prodotto appartenente a questo settore merceologico possa costituire un elemento fuorviante o sviante nei confronti di chi ‘cerca’ e ‘vuole’ Baunei; al netto di questo, osservo che una cosa è utilizzare il nome Baunei per promuovere un prodotto, altra cosa è (continuare) a promuovere Baunei utilizzando un proprio prodotto, magari legato al territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata