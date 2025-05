Un biglietto unico per visitare tutti i siti turistici 

Fare rete tra i gestori dei siti turistici per valorizzare meglio il Fluminese. È l’obiettivo di alcuni operatori del settore turistico di Fluminimaggiore e Buggerru, che hanno siglato l’accordo per il progetto “Inizia l’avventura.. più visiti, più risparmi”, promosso dalla coop Start Uno. «L’iniziativa nasce dalla volontà comune di fare rete – spiega Sabrina Spagnuolo, presidente della coop – dove enti e realtà associative si uniscono promuovendo con una sola voce la ricchezza culturale, ambientale e identitaria del Fluminese». I siti visitabili interessati sono l’area archeologica di Antas e il museo l’Antico Mulino Licheri (gestititi dalla Start Uno), la grotta Su Mannau (gestita dalla Grotte di Su Mannau), il sito minerario Su Zurfuru (curato da Su Zurfuru Mine), la galleria Henry e il museo del minatore (gestiti dal comune di Buggerru), e il museo del surf (gestito dalla Buggerru Green Tourism). «Acquistando un biglietto intero – aggiunge Spagnuolo – il visitatore avrà 30 giorni di tempo per scoprire anche gli altri, con uno sconto sino a 6 euro».

«Un’opportunità concreta – sostengono Laura Cappelli e Paolo Sanna, sindaci di Buggerru e di Flumini – verso lo sviluppo turistico». Il biglietto unico sarà disponibile dalla prossima settimana. «Diventerà la chiave di apertura di un percorso – conclude Spagnuolo - dove ogni tappa racconta una storia e ogni luogo custodisce un’emozione». (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA