Un biglietto dentro il muro della chiesa 

Sono passati quasi sessant’anni e il messaggio lasciato all’interno di una bottiglia è riapparso durante gli ultimi lavori di restauro nella chiesa di Santa Marina a Villanovaforru. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni operai: una bottiglia murata all’interno di una parete. Portato alla luce un pezzo di storia rimasto sepolto per oltre mezzo secolo.

Grazie a queste poche righe scritte a mano, sono nuovamente noti i nomi delle maestranze che si occuparono del precedente intervento di recupero. Citato il sindaco dell’epoca che si interessò dei lavori, Peppino Pilloni, i muratori Silvestro Pistis e Mondino Pilloni e i manovali Ulderico Pistis e Natalino Farris.

Alla fine del messaggio, la data del 15 novembre 1965 e il nome del quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat e molti in paese ipotizzano che il nome di Saragat fosse stato inserito per datare meglio il periodo.

La chiesa di Santa Marina è un luogo di devozione per la comunità ed è l’unica dedicata alla santa in Sardegna. Per questo intervento è stato stanziato un contributo complessivo di 360 mila euro. (g. g. s.)

