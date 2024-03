Un bicchiere di vino e una mela Il segreto per vivere 104 anni 

La comunità di Villagrande ha festeggiato ieri i 104 anni di Mario Firinu. Nato a Busachi nel 1920, in una famiglia di dodici figli, reduce della seconda guerra mondiale, nel 1947 tornò in Sardegna e venne assunto dalla Società elettrica sarda che lo mandò a lavorare a Villagrande. Qui conobbe Zelinda Demurtas che sposò nel 1949. Il centenario, dopo la morte della moglie, vive ancora a Villagrande con i suoi nipoti. Il suo segreto di longevità? «Nella mia tavola non devono mai mancare: un bicchiere di vino ai pasti, una birra al pomeriggio e una mela che mangio metà a pranzo e metà a cena». (s.s.)

