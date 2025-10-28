VaiOnline
Serdiana.
29 ottobre 2025 alle 00:19

Un bicchiere di “muscadellu” per i cent’anni di Maria Ignazia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’erano tutti a festeggiarla: parenti, conoscenti e i suoi ex vicini di casa di Gesturi. Una grande festa per i 100 anni di Maria Ignazia Serra che per l’occasione ha ricevuto anche la visita gradita del sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu.

Originaria di Nuragus, la nonnina ha vissuto a Gesturi fino al 2000 per poi trasferirsi a casa della figlia Rita a Serdiana. Una vita dedicata al lavoro, alla produzione e alla vendita del grano che suo marito Giovanni coltivava nelle campagne della Marmilla. Una donna ancora lucida che ricorda nei dettagli le difficoltà dei tempi passati, il dramma della seconda guerra mondiale e la gioventù trascorsa a Nuragus negli anni quando nelle case non c’era ancora l’energia elettrica. Difficoltà che non hanno mai scalfito la sua voglia di vivere e di conoscere.

Maria Ignazia è sempre informata, legge le notizie dal tablet e guarda la tv: «Il mio programma preferito è Ballando con le Stelle, rimango sveglia fino al termine della puntata». Fino allo scorso anno, Maria Ignazia conduceva una vita autonoma, poi un problema alle vertebre l’ha costretta a muoversi in carrozzina. Con lei il nipote Giovanni insieme alla figlia Rita e suo marito Ivan: «Mamma è sempre curiosa – dice Rita – le piace stare in giardino a controllare i fiori e gli ulivi. Adora i legumi e la carne d’agnello e non disdegna un sorso di vino. Ieri per festeggiare ha rifiutato la Coca Cola chiedendo espressamente un bicchierino di “muscadellu” portato da un amico». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  