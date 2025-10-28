Un bicchiere di “muscadellu” per i cent’anni di Maria Ignazia 

C’erano tutti a festeggiarla: parenti, conoscenti e i suoi ex vicini di casa di Gesturi. Una grande festa per i 100 anni di Maria Ignazia Serra che per l’occasione ha ricevuto anche la visita gradita del sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu.

Originaria di Nuragus, la nonnina ha vissuto a Gesturi fino al 2000 per poi trasferirsi a casa della figlia Rita a Serdiana. Una vita dedicata al lavoro, alla produzione e alla vendita del grano che suo marito Giovanni coltivava nelle campagne della Marmilla. Una donna ancora lucida che ricorda nei dettagli le difficoltà dei tempi passati, il dramma della seconda guerra mondiale e la gioventù trascorsa a Nuragus negli anni quando nelle case non c’era ancora l’energia elettrica. Difficoltà che non hanno mai scalfito la sua voglia di vivere e di conoscere.

Maria Ignazia è sempre informata, legge le notizie dal tablet e guarda la tv: «Il mio programma preferito è Ballando con le Stelle, rimango sveglia fino al termine della puntata». Fino allo scorso anno, Maria Ignazia conduceva una vita autonoma, poi un problema alle vertebre l’ha costretta a muoversi in carrozzina. Con lei il nipote Giovanni insieme alla figlia Rita e suo marito Ivan: «Mamma è sempre curiosa – dice Rita – le piace stare in giardino a controllare i fiori e gli ulivi. Adora i legumi e la carne d’agnello e non disdegna un sorso di vino. Ieri per festeggiare ha rifiutato la Coca Cola chiedendo espressamente un bicchierino di “muscadellu” portato da un amico». (c. z.)

