Un Berrettini mai visto 

Le immagini fanno presto il giro del mondo: Daniil Medvedev scaglia la racchetta a terra una volta, poi due, poi tre. Dopo la quarta, la sua integrità è un lontano ricordo, ma lui le dà il colpo di grazia, acclamato da un ultimo olé del pubblico. A questo punto, con il telaio spezzato e cadente, le corde libere di andare ovunque, il russo accompagna il suo strumento verso il cestino, rassegnato. È l'inizio del secondo set, sul tabellone il punteggio è impietoso: 6-0 2-0 in favore di Matteo Berrettini, con il romano che vincerà anche i successivi quattro game. In gergo è quello che si chiama un “doppio bagel”, un 6-0 6-0, ottenuto in soli 50’ di gioco.

Per Carlo Verdone

“Scusa Carlo V”, scrive l'azzurro sulla telecamera chiamando scherzosamente in causa Verdone, grande tifoso di Medvedev, che anche di recente ha raccontato della sua amicizia col russo. Berrettini torna a battere un top ten dopo lunghissimo tempo, recupera posizioni in classifica (e l'ingresso in tabellone principale al prossimo Roland Garros). Il successo più netto nella sua carriera, la sconfitta più dura in quella del russo: 17 punti vinti in totale, un misero 36% di prime in campo. Sicuramente non la sua giornata migliore, analizza il romano: «Non mi aspettavo che facesse così fatica, ma io avrò sbagliato sì e no tre palle in tutta la partita» racconta orgoglioso. «È uno dei migliori match della mia carriera».

Per lui, negli ottavi, l'avversario sarà l'astro nascente brasiliano Joao Fonseca, numero 40 al mondo, che ha battuto il francese Arthur Rinderknech (27) in tre set (7-5, 4-6, 6-3).

Note dolenti

Chi non sorride, invece, è Lorenzo Musetti, che cede dopo una partita durissima al padrone di casa monegasco Valentin Vacherot. Una sconfitta per lui molto pesante, dato che nel Principato difendeva la finale dello scorso anno e perderà punti e posizioni nella classifica Atp (scende al n. 9). All'esordio stagionale su terra, il carrarino è subito costretto a rispolverare le vesti da lottatore, con la sua enorme classe che lo aiuta spesso a trovare soluzioni nei momenti difficili, ma non basta. Il primo parziale dura 72 minuti. Al tiebreak il carrarino va avanti 4-1 con due minibreak poi si perde. Nel secondo set lo schema è lo stesso e in un fatale settimo gioco l'azzurro cede il servizio, poi lo recupera ma alla fine Vacherot chiude la partita in trionfo, da profeta in patria. Fuori anche un Flavio Cobolli, già non brillantissimo nella scorsa partita contro Francisco Comesana, che cede in due set, 6-3 6-3, al belga Alexander Blockx, numero 91 del mondo e proveniente dalle qualificazioni che festeggia il compleanno nel modo migliore.

Riecco Jannik

Oggi tornerà in campo Jannik Sinner, che nel secondo match in programma sul centrale sfiderà Tomas Machac, con il ceco reduce da un'ottima vittoria in 2 set sul terraiolo Francisco Cerundolo, numero 19 Atp. Tra i due ci sono tre precedenti, tutti sul cemento a favore dell’azzurro, l’ultimo quest’anno a Doha.

RIPRODUZIONE RISERVATA