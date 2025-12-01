Un belvedere “acchiappa turisti” 

È stato completato l’intervento di riqualificazione del belvedere panoramico situato all’ingresso di Burcei. L’intervento è stato progettato dall’architetto Rosas e finanziato dalla Regione Sardegna con un contributo di 100.000 euro. Comprendeva la sistemazione dell’intera zona, la creazione di un’area verde con piantumazione di arbusti e alberi, la fornitura e la posa in opera di sedute cubiche di cemento e la realizzazione di una piattaforma su cui installare due sedie monumentali.

Il sindaco Simone Monni spiega: «Il belvedere si chiamerà “Is cadiras de aiaiu” perché richiama la tradizionale frase dell’ospitalità sarda in cui a un’ospite appena superato l’ingresso in casa si diceva “pigadí cadira e setzidí” (prendi una sedia e accomodati). Le sue sedie rappresentano anche un chiaro richiamo a “is contus de forredda” di quando i nipoti si accomodavano davanti al fuoco per ascoltare la saggezza dei loro nonni. Quest’opera, oltre alla bellezza naturalistica e architettonica, ha lo scopo di valorizzare e promuovere Burcei a fini turistici. Infatti numerosi turisti arrivano con il proposito di scattare una foto in un punto panoramico tra i più belli della Sardegna».

