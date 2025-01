Un belvedere a Scala Barrali 

Comune di Maracalagonis ed Ente foreste stanno creando una nuova oasi su una collina a quattro chilometri dal paese: i lavori saranno ultimati fra qualche settimana ma il verde già inizia a notarsi, trasformando il sito in un belvedere da trenta ettari sulla collina di “Scala Barrali” dove un tempo operava un centro di recupero per ragazzi, finito in rovina.

Trentamila le piantine messe a dimora: tutte essenze tipiche della macchia mediterranea. «Un’opera di forestazione da un milione e 300mila euro – dice Mauro Etzi, responsabile del settore Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Ambiente e Protezione civile del Comune – con i lavori ormai in dirittura d’arrivo. Lecci, corbezzoli, mirto e altre piante di macchia mediterranea stanno coprendo di verde un’area vastissima, un belvedere con un vastissimo panorama».

«Si va verso il recupero di un’area tipica del nostro territorio – dice la sindaca Francesca Fadda – dove il verde era sparito da tempo: l’obiettivo è quello di creare un bosco, scongiurando la desertificazione. Una località che può diventare anche di importanza ambientale e turistica. Dopo il belvedere di Cuccuru Craboni a pochi passi dall’abitato ecco questo di Scala Barrali, a dimostrazione di quanto il Comune tiene alla salvaguardia dell’ambiente».Per il buon esito dei lavori di piantumazione si confida in piogge abbondanti che favoriscano la crescita dei nuovi alberelli.

