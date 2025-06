Un bel pareggio, ma chiudiamo secondi 

Con il passaggio ai quarti agli Europei U21 già in tasca, l'obiettivo era battere la Spagna per conquistare il primo posto del girone ma l'Italia di Carmine Nunziata, seppur giocando bene, non va oltre l'1-1 nell'ultima partita del gruppo A. Gli azzurrini di coach Carmine Nunziata disputano comunque una bella partita piena di intensità e ricca di spunti tattici per il prosieguo del torneo. Spesso padroni del campo, capaci di palleggiare a centrocampo e ripartire gli italiani dimostrano che in questi Europei di categoria ci tengono a fare bene. E, inoltre, mettono in mostra anche carattere: Pisilli rimonta l'1-0 degli spagnoli realizzato da Jesus Rodriguez. Senza il rossoblù Prati (in panchina), Nunziata schiera una formazione inedita, al 19' prima azione dell'Italia con Fazzini che serve Turicchia che va giù in area. L’arbitro lascia proseguire. Al 36' gli azzurrini vanno vicini all'1-0: prima Kayode e poi Pisilli non realizzano da buona posizione.

Nella ripresa all'8' la Spagna passa in vantaggio: Jesus Rodriguez sfrutta un passaggio di Moro dalla destra e segna l'1-0. Gli azzurrini non si scompongono e pressano. Al 14' Pisilli si libera su vertice destro dopo un bel lancio dalla difesa: dribbling su un avversario, ingresso in area ed un diagonale che infila Cunat sul suo angolo destro. L'1-1 galvanizza la squadra di Nunziata alla ricerca della vittoria che sarebbe valsa il primo posto nel girone. All'44' e al 45' altre due occasioni per gli azzurri: ancora Pisilli dalla distanza e Doumbia che di testa sfiora il gol partita su assist di Ruggeri. Solo oggi, dopo le partite degli altri gironi, sarà possibile per le due squadre conoscere le prossime avversarie tra Inghilterra e Germania.

