Un b&b su cinque non è a norma. Una media emersa nei controlli effettuati dai carabinieri del Nas in tutta Italia e che si conferma anche in Sardegna. In quasi tutti i casi si è trattato di irregolarità amministrative. Ma in quattro casi, tra Cagliari e dintorni, si è passati a denunce penali e sequestri. Come accaduto nel quartiere cagliaritano di Sant’Avendrace e a Maracalagonis: qui, secondo le accuse dei militari del Nas di Cagliari, due strutture operavano senza autorizzazione ed è così scattato il sequestro amministrativo delle stanze usate impropriamente e affittate ai clienti. Altri due titolari di b&b, sempre a Cagliari, sono stati denunciati per non aver comunicato le generalità degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.

Le sanzioni

I Nas di Cagliari, sotto il coordinamento del tenente Leonardo Clemente, hanno effettuato in tutto 139 ispezioni nelle strutture del sud Sardegna, arrivando anche nell’Oristanese. Ogni cinque verifiche sono state riscontrate delle irregolarità. Questioni amministrative come l’assenza del codice identificativo regionale della struttura oppure l’utilizzo di un numero di posti letto superiore a quanti autorizzato. Sono scattate sanzioni complessive per oltre 20mila euro. Le verifiche continueranno per garantire il corretto funzionamento delle attività a tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica.

Keybox

Durante i controlli da parte dei Nas di Cagliari non sono state riscontrate irregolarità nell’utilizzo delle “keybox”, le cassette per le chiavi usate per il “self check-in”, senza la presenza del titolare del b&b: i militari proseguiranno negli accertamenti sulla norma che prevede il riconoscimento “di persona” dei clienti da parte dei gestori delle strutture. La campagna di controlli è promossa dal comando generale dell’Arma ed è iniziata a novembre con una prima serie di verifiche per poi proseguire dal periodo di Natale fino ai giorni scorsi. In questa seconda fase i militari hanno rivolto particolare attenzione non solo agli aspetti igienico-sanitari, strutturali e autorizzativi delle strutture ma anche all’obbligo, per i gestori, di identificazione degli ospiti.

