Un bazar per finanziare la gita 

Quella che lo scorso anno era nata po' per necessità, un po' per gioco, ormai a San Sperate è diventata una tradizione natalizia. Le ragazze e i ragazzi delle scuole medie (le sezioni B, C e D) si preparano alla gita scolastica e molti di loro lo fanno raccogliendo i fondi in prima persona: come piccoli imprenditori producono e vendono, gestendo il denaro e dividendosi i compiti nelle bancarelle, ma anche porta a porta per le strade del paese.

In piazza

Nella loro bancarella nella zona di piazza Croce Santa c’è di tutto: «Vecchi giochi», spiega Stefania Poddisci, mamma di uno degli studenti, «oppure dolci o lavoretti artigianali realizzati grazie alle proprie competenze. Ma vorrei sottolineare che questa iniziativa spontanea delle famiglie e degli alunni delle classi terze ha visto una grande mobilitazione comunitaria: penso alla Pro Loco e al suo presidente Diego Lisci che hanno messo a disposizione materiale per dare una mano, ma anche al Villaggio di Babbo Natale che dà un po' di spazio ai ragazzi, senza parlare dei tanti compratori. È bellissimo vedere la comunità vicino ai ragazzi».

La gita

Il viaggio di istruzione di quest'anno vedrà gli studenti partire in Umbria fra qualche mese. Una meta che non dovrebbe essere troppo costosa (anche se di questi tempi coi trasporti non si può sapere). D'altronde non è una questione di soldi come spiega Marco Uccheddu, padre di una delle studentesse: «Di sicuro per qualche famiglia potrà essere un aiuto, ma il progetto punta a rendere i nostri figli più responsabili, più coscienti del denaro, più intraprendenti. È la forza di questa avventura, e sta andando bene: ognuno ha i suoi ruoli, qualcuno si occupa di vendere, altri di gestire la cassa, per fare degli esempi. E poi sono sinceramente felici: lo si vede nei loro sorrisi».

Il Comune

Osservatrice esterna l'amministrazione sansperatina che, però, come ogni anno, rimane colpita dall'intraprendenza dei giovani cittadini: «Questa iniziativa degli studenti delle Medie ha un grande significato educativo e didattico», spiega l'assessora Emanuela Katia Pilloni, «il viaggio d'istruzione per loro comincia in quelle bancarelle, durante la preparazione e l'organizzazione di questa avventura che si rivela veramente formativa. Invito tutti a passare a trovarli».

