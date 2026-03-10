Un Bayern alieno spegne l’Atalanta e ipoteca i quarti 

Atalanta 1

Bayern Monaco 6

Atalanta (4-4-2) : Carnesecchi; Zappacosta (22’ st Bellanova), Hien, Kolasinac (10’ st Ahanor), Bernasconi; K. Sulemana (28’ st Samardzic), De Roon, Pasalic, Zalewski (10’ st Musah); Krstovic, Scamacca (1’ st Djimsiti). Allenatore Palladino.

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Urbig; Stanisic (41’ st Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (1’ st Davies, 26’ st Bischof); Kimmich, Pavlovic (23’ st Goretzka); Olise, Gnabry (1’ st Musiala), Luis Diaz; Jackson. Allenatore Kompany.

Arbitro : Eskas (Norvegia).

Reti : pt 12’ Stanisic, 22’ Olise, 25’ Gnabry; st 7’ Jackson, 19’ Olise, 22’ Musiala, 48’ Pasalic.

Note : ammoniti Laimer, Olise, Kimmich, Musah.

Bergamo. Stanisic-Olise-Gnabry, tre gol in 25’ e un dominio assoluto del Bayern Monaco. L’Atalanta perde 6-1 ed è praticamente fuori dalla Champions: ai quarti andranno i tedeschi, autori di una partita spettacolare. Eppure a fine gara i tifosi nerazzurri applaudono giocatori e allenatore, protagonisti di una cavalcata europea che resterà nella storia del club.

Goleada

Chiudono il tabellino Jackson, ancora Olise e Musiala nel secondo tempo prima del gol della bandiera di Pasalic. È stato un match a senso unico sin dall’inizio. Al 4’ e all’8’ i bavaresi hanno già impensierito Carnesecchi, poi al 12’ sul primo corner è Gnabry a servire a rimorchio il vantaggio sotto misura di Stanisic. Scamacca manca la porta in gioco aereo su palla dal fondo al 18’ mentre Olise al 22’ raddoppia mandando la palla col sinistro nell’angolino basso dopo aver lasciato sul posto Bernasconi. Altri 3’ e segna anche Gnabry. I bergamaschi provano a reagire ma Krstovic trova l’opposizione del portiere Urbig sulla girata. Poco dopo la mezzora Jackson si presenta davanti a Carnesecchi ma non è abbastanza freddo per superarlo col sinistro. Gnabry al 40’ impegna il portiere, poi si va a riposo.

Secondo tempo

Nella ripresa la Dea rischia di prendere subito il quarto gol da Pavlovic, chiuso in corner da Carnesecchi. Compito portato a termine al 7’ da Jackson rifinendo con una girata bassa in area il contropiede di Davies rifinito dal velo col tacco di Diaz. Al 19’ e 22’ colpiscono ancora Olise a giro, servito da Davies, e Musiala in spaccata a rimorchio di Jackson in area piccola. Al 34’ Samardzic scappa ma si allunga la palla. Infine al 48’ Pasalic in scivolata segna la rete della bandiera. Poi il triplice fischio e gli applausi. Mercoledì il ritorno, ma la qualificazione è andata.

