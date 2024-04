Un Bayer Leverkusen da leggenda 

Imbattuto da 40 partite, il Bayer Laverkusen sta vivendo il 2023-'24 come una Cenerentola invitata al ballo reale. Già nei quarti di Europa League, ha raggiunto la finale della Coppa di Germania grazie al 4-0 inflitto al Fortuna Düsseldorf. Ma soprattutto si appresta a tagliare trionfalmente come primo il traguardo della Bundesliga, vetta mai raggiunta dalla nascita, nel 1904, su impulso di un dipendente dell'azienda fondata dal chimico Carl Josif Bayer. Dopo 120 anni di esistenza il club alla periferia di Colonia ha solo due trofei da esporre: una Coppa Uefa (antenata dell'Europa League) vinta nel 1988 e una Coppa di Germania risalente al 1993.

Allenati dal 2022 dallo spagnolo Xabi Alonso, i rossoneri in campionato viaggiano con un vantaggio di 13 punti sul Bayern Monaco. Dopo 27 turni non conoscono la sconfitta, sommando 23 successi e quattro pareggi. Gli basterà ottenere tre vittorie nelle ultime sette giornate per assicurarsi matematicamente il titolo nazionale, porre fine a 11 stagioni di egemonia dei rivali bavaresi e sollevare finalmente il Meisterschale, il grande piatto d'argento che spetta ai primi. I 40 match senza ko portano il Bayer al livello dell'Inter 2004-2005 e del Real Madrid 2016-2017, introducendolo di diritto nella top 3 delle squadre con la maggior striscia di imbattibilità in tutte le competizioni dal 2000. Artefice di questa stagione straordinaria, Xabi Alonso, 42 anni, ha naturalmente attirato l'attenzione dei maggiori club d'Europa, a cominciare dai tre big - Real Madrid, Liverpool e Bayern - dove ha giocato come centrocampista dal 2004 al 2017.

