Un batterio che può produrre potenti neurotossine 

Dolori addominali, nausea, vomito. Ma anche difficoltà a deglutire, a parlare, secchezza della bocca e paralisi: sono solo alcuni dei sintomi dell’intossicazione da botulino, una condizione che può avere conseguenze anche mortali, come la paralisi respiratoria e l’asfissia. La malattia è provocata dall’azione di batteri, in particolare del Clostridium botulinum, un microrganismo capace di produrre potenti neurotossine.

Ma che cos’è esattamente il botulino? Si tratta di un batterio che si trova comunemente nell’ambiente, presente nel suolo, nelle acque contaminate, nei liquami e nella polvere, dove sopravvive sotto forma di spore estremamente resistenti.

Nell’uomo si distinguono diverse forme di botulismo, a seconda della modalità di contaminazione e dell’origine della tossina. La forma alimentare è tra le più comuni, ma esistono anche il botulismo da ferita, il botulismo iatrogeno — che deriva da un uso improprio della tossina botulinica in ambito medico o cosmetico — e il botulismo infantile, causato dall’ingestione accidentale delle spore da parte dei neonati. Le spore, presenti a bassi livelli in un’ampia gamma di alimenti, possono diventare pericolose quando il cibo non viene adeguatamente sterilizzato o quando si interrompe la catena del freddo. Il rischio aumenta soprattutto con prodotti fatti in casa o mal conservati. Tra gli alimenti più a rischio ci sono salumi, verdure in conserva, piatti pronti, paté di carne e pesce essiccato. È importante sottolineare che la sindrome non è causata direttamente dal batterio, ma dalle tossine che esso rilascia.

I sintomi si manifestano solitamente tra le 18 e le 36 ore dopo l’ingestione della tossina. Inizialmente possono assomigliare a quelli di una comune gastroenterite, ma progrediscono rapidamente causando alterazioni della vista, difficoltà nei movimenti facciali e paralisi muscolare.

La prevenzione del botulismo è fondamentale e si basa su alcune semplici ma importanti regole: rispettare le corrette norme igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti, evitare il consumo di cibi sospetti o mal conservati, e garantire una cura attenta e pulita delle ferite per evitare contaminazioni.