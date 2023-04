Un Barisardo esagerato 

Barisardo 8

Atletico Bono 2

Barisardo (4-3-3) : Dombouya; Moussa, Fanni (1’ st Casu), Aimi, Milone, Goncalves, Deiana (16’ st Ruggiu), Haro, Ziani (42’ Enadoui), Muggianu (39’ Carlanders), Loi (32’ st Chiai); In panchina: Lopez, Cucca, Thiam. Allenatore Ciarolu.

Atletico Bono (3-4-3) : Panetta; Pitirra S., Sanchez (1’ st Diez), Cardia, Pireddu, Deiana, Mastio, Cocco, Nieddu (16 st Borruto), Zoncu G., Zoncu M. (16’ st Marongiu); In panchina: Canu, Ruiu, Nasone, Pitirra M., Orani, Piu. Allenatore Fini.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 1’ pt Sanchez, 9’ pt Moussa, 28’ pt Milone, 37’ pt e 46’ pt L. Deiana, 43’ pt N.Deiana, 45’ pt e 24' st Muggianu, 30’ Ziani, 43’ Carlanders.

Note : ammonito Milone. Recupero 2’ pt - 1’ st.

BARI SARDO. Goleada al Circillai dove il Barisardo, finalmente al completo, demolisce il Bono con un roboante 8-2.

La gara

Ad aprire le danze sono però glij ospiti che al 1’ passano con Sanchez ex giocatore del Barisardo. All’8’ il pari: Luca Deiana al limite dell’area supera la difesa e riesce a mettere al centro per Haro che svirgola il pallone, la palla arriva a Moussa che con l’interno del piede la poggia in porta. Al 28’ calcio d’angolo battuto da Haro su Muggianu che allunga sul secondo palo verso Milone che riesce a metterla dentro a fil di palo. (2-1). Il Barisardo prende il largo al 37’ quando Luca Deiana dribbla tutti, arriva al limite dell’area e lascia partire un missile che entra nelsette7 alla destra del portiere. Al 43’ il Bono si rifà sotto con Nicolò Deiana che mette a sedere la difesa del Barisardo e infila al fil di palo alla destra del portiere. Al 45’ Muggianu riceve palla in area di rigore e con un rasoterra supera il portiere avversario per il 4-2. Un minuto dopo Luca Deiana dal limite dell’area compie un altro capolavoro segnando il quinto gol per i suoi. Nella ripresa il risultato assume i contorni della goleada: Muggianu trova il sesto gol al 24’ di tap-in, al 30’ Ziani supera in dribbling la difesa e con un pallonetto beffa il portiere in uscita mentre al 43’ st Carlander mette il sigillo per il definitivo 8-2.

