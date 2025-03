Un bando pubblico per l’affidamento della cura del verde 

La cura del verde pubblico a Sinnai e frazioni sarà affidata attraverso un bando pubblico. Lo ha deciso il Consiglio comunale dopo gli interventi degli assessori Katiuscia Concas e Michela Matta e della sindaca Barbara Pusceddu per la maggioranza e di Aurora Cappai, Roberto Loi, Walter Zucca, Roberta Simoni e Aldo Lobina per la minoranza: la sindaca Pusceddu ha detto che «l’obiettivo è creare aree verdi e un arredo urbano davvero qualificante». Matta ha ricordato le funzioni delle aree verdi in area urbana. Concas ha illustrato il piano che, oltre la cura del verde, prevede fra l’altro la gestione degli impianti irrigui, la manutenzione di giochi e arredi urbani. Fino alla nuova gestione sarà il Comune occuparsi del settore.

Lobina ha detto che «sarebbe stato opportuno confrontarsi con la Cosir senza ricorrere a ditte esterne». Loi e Cappai, hanno detto sì «al progetto ma è necessario anche dare risposta alle necessità di oggi». «Avremmo preferito approfondire e conoscere il piano nella sua interezza», hanno detto Simoni e Zucca. La maggioranza ha votato a favore. Nella minoranza, tre voti contrari di Sinnai libera e Uniti per Sinnai e due astensioni (Forza Italia). (r. s.)

