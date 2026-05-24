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Ussaramanna
25 maggio 2026 alle 01:19

Un bando per l’ex stazione 

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Il Comune di Ussaramanna mette a bando la gestione dell’ex Stazione, in via Marmilla: il vincitore dovrà garantire l’apertura come struttura ricettiva con punto ristoro e con alloggi di breve durata “al fine di perseguire l’interesse pubblico di valorizzazione delle proprie risorse, ambientali e strutturali, nonché l’incentivazione dell’afflusso di visitatori nel territorio comunale, con strutture e servizi adeguati, ad oggi assenti”, si legge nell’avviso.Lo stabile, recentemente ristrutturato, comprende una cucina da 7,17 metri quadrati arredata con tavoli refrigerati, cappe lavatoi piastre a induzione e altri strumenti. Presente una sala bar fornita di banco bar refrigerato, tavoli, sedie, divanetti, servizi igenici e tre camere da letto (prive di arredi). Sopralluogo entro il 22 giugno, previo appuntamento. Manifestazioni di interesse entro il 30 Giugno. (g. g. s.)

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