Un bando per la gestione dell’immobile di Capo Ferrato 

Al via il bando per dare in gestione l’immobile comunale di Capo Ferrato, quello che per alcuni anni ha ospitato il centro di educazione ambientale. C’è però un vincolo: dovranno essere svolte delle attività nel campo sociale. Per questo motivo, a seconda di chi se lo aggiudicherà, ci sarà un canone di affitto scontato sul prezzo di mercato. La riduzione massima è del 90 per cento nel caso di attuazione di progetti per il recupero di persone alle prese con problemi di tossicodipendenza, di sostegno ai disabili o reinserimento di persone a rischio emarginazione. Riduzione del 40 per cento invece per chi opera nel campo della cultura o dello sport e del 20 per cento per i progetti legati all’ambiente, alla tutela del paesaggio e alla protezione degli animali.

Il canone annuo (senza riduzioni) è di 13.320 euro, poco più di mille euro al mese. Canone che, appunto, potrà essere ridotto sino al 90 per cento. Sarà compito di chi gestirà l’immobile eseguire tutte le opere necessarie per renderlo utilizzabile. Lo stesso concessionario dovrà, una volta all’anno, presentare una relazione sull’attività svolta. La durata della concessione è stata stabilita in massimo sei anni e potrà – a determinate condizioni - essere rinnovata. Le domande dovranno essere presentate entro il 14 luglio. La struttura di Capo Ferrato, in vista anche dell’ultimazione della strada che collega Costa Rei con Feraxi, potrebbe diventare un punto di riferimento importante per residenti e turisti. (g. a.)

