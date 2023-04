Un bando per la “casa” del Red Valley 

Dopo il successo degli eventi che hanno fatto ballare l'estate 2022, tra cui il concerto di Elisa e il Red Valley Festival, il Comune metterà a disposizione, a uso temporaneo, l'Olbia Arena a soggetti che intendono organizzare manifestazioni, festival musicali, rassegne e fiere in grado di richiamare un rilevante afflusso di pubblico. È stata approvata, ieri, in Giunta, una delibera che detta le linee di indirizzo per bandire una manifestazione di interesse volta a individuare candidati idonei, che potranno utilizzare l'area solo per un massimo di sette giorni. L'atto dell'amministrazione ha la finalità di far diventare l'Arena una stabile destinazione per i grandi eventi, consentendone la calendarizzazione per il 2023, volano per il miglioramento dell'offerta turistica permettendo agli operatori di programmare le loro attività e dando slancio alla nascita, nella zona, di nuove iniziative di ristorazione e di accoglienza.(t.c.)

