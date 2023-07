Un bando per il box sotto il Muncipio 

È fresco di pubblicazione il nuovo bando comunale per l'assegnazione del box civico numero 1 in piazza Frontera, proprio sotto il Municipio. La durata della concessione dello spazio al coperto è di 10 anni, con un canone agevolato. Gli anni di gestione sono previsti dall'accordo Stato-Regioni del 2012 che indica per le concessioni per commercio in gestione di spazi pubblici affidamenti non inferiori ai 9 anni (per permettere agli imprenditori di rientrare nei costi degli investimenti) e non superiori a 12 anni.

Il box, di 24 metri quadrati, ha ospitato fino a poco tempo fa una pescheria, ora trasferita nella via Nazionale, in una zona in cui si è creato un centro commerciale naturale con varie attività.«Lo scopo dei quattro box comunali nel centro storico è rispettare l'idea di un piccolo mercato al servizio del rione, cercando di diversificare le attività e fare in modo che non siano identiche ad altre attività commerciali della zona», indica l'assessora alle Attività Produttive Loredana Porcu.

La domanda di partecipazione al bando può essere inoltrata al protocollo del Comune fino all'11 settembre e si indica che il box è destinato alla “Vendita al dettaglio di prodotti ittici, o, in subordine, altri alimenti”. La precedenza è per attività commerciali similari a quella che ha appena lasciato lo spazio ma ciò non vieta la partecipazione ad altre tipologie di commercio «Anzi, ci farebbe piacere che aprisse un'attività di alimentari originale», conclude l'assessora.

RIPRODUZIONE RISERVATA