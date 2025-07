Un bando per due lotti residenziali 

Al via il bando per l’assegnazione di due lotti residenziali disponibili in due piani di zona di Selargius, uno a Paluna-San Lussorio e l’altro a Su Planu. Entrambi destinati a edilizia economica popolare, potranno essere richiesti al Municipio entro il 22 settembre attraverso i moduli per la partecipazione al concorso.

«Possono partecipare al bando per l’assegnazione delle aree i singoli cittadini che intendono realizzare direttamente gli interventi di costruzione dell’abitazione per il proprio nucleo familiare, e i singoli proprietari di aree espropriate o assoggettate a vincolo espropriativo», viene spiegato nel bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune. Alla scadenza verrà predisposta una graduatoria, utile anche per l’assegnazione di ulteriori lotti che si renderanno eventualmente disponibili.

