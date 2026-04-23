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Villasimius.
24 aprile 2026 alle 00:37

Un bando per assumere  guide turistiche stagionali 

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Guide turistiche regolarmente assunte per offrire un servizio in più ai turisti che scelgono Villasimius. L’iniziativa è della società in house “Villasimius Srl” guidata da Gianni Giagoni che ha indetto un bando per l’assunzione delle guide «da impiegare nei servizi di accompagnamento, informazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale gestiti dalla società nel territorio comunale».

Tra i compiti delle guide «la conduzione di visite guidate presso siti archeologici, museali, naturalistici e culturali, l’illustrazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale e identitario, lo svolgimento di attività divulgative, l’accoglienza dei visitatori e la fornitura di informazioni turistiche su itinerari, tariffe, orari, eventi, manifestazioni e principali punti di interesse del territorio». Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 26 aprile. (g. a.)

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