Un bando per assegnare tre incubatori di impresa 

A Musei è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di tre incubatori d'impresa ubicati nel largo Matteotti. È rivolto a tutti coloro che vogliono usufruire delle infrastrutture in affitto per crearsi un nuovo lavoro. La scadenza è fissata per il 11 dicembre. Chi fosse interessato può presentare la propria richiesta all'ufficio Protocollo del Comune. In questo modo l'amministrazione comunale vuole dare l'opportunità ai residenti di crearsi una nuova attività grazie alle strutture pubbliche realizzate qualche anno fa. «Si tratta – dice il sindaco Sasha Sais – di una nuova opportunità di sostegno rivolta a chi dal nulla vuole crearsi una nuova attività lavorativa». (p.cab.)

