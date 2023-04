Un bando per affidare gli immobili di Is Olias 

Via libera alla pubblicazione del bando per l’affidamento degli immobili che si trovano nel parco Is Olias: dopo la firma sul protocollo d’intesa che proroga la gestione unitaria dell’area verde sino al 2047 tra i Comuni di Capoterra e Assemini, inizia ora la fase per rilanciare la struttura ricettiva che in passato ospitava la Comunità montana. Un piano di ristrutturazione per rimettere a nuovo l’intero complesso, con la possibilità di creare un complesso turistico capace di attirare visitatori tutto l’anno: spetterà a Capoterra individuare attraverso un bando una società del settore ricettivo per rilanciare il polmone verde che si trova tra i territori di Capoterra e Assemini. «In un anno e mezzo, grazie al percorso cominciato con la sindaca Sabrina Licheri prima e con il commissario Bruno Carcangiu poi - spiega il sindaco, Beniamino Garau - siamo riusciti a superare lo stallo che impediva a questo immenso patrimonio di avere una nuova vita. Dopo la firma sulla convenzione che lega i due Comuni, spetterà a noi predisporre un bando per individuare una società in grado di rilanciare questi spazi. Chi si aggiudicherà la gara potrà contare su un contratto di 10 anni, prorogabili per altri 10: un lasso di tempo importante che consente di portare avanti investimenti importanti». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA