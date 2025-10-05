Un bambino di dieci anni  regala due statue alla chiesa 

Voleva regalare alla chiesa della sua borgata – quella di San Pietro, a Castiadas – una statua di San Francesco D’Assisi. Un desiderio che Francesco Pietropaoli, 10 anni appena, aveva dentro il suo cuore sin dalla scorsa primavera. Non ha detto niente a nessuno, neanche a mamma Susanna Vargiolu e papà Alessandro – e si è messo al lavoro: ha realizzato con le proprie mani rosari, candele e oggetti sacri che ha poi offerto all’uscita della messa in cambio di una piccola donazione.

Sabato, giorno di San Francesco, il suo sogno è diventato realtà: non solo è riuscito ad acquistare e donare la statua di San Francesco ma ha donato alla chiesa anche una statua della Madonna di Fatima. Le due statue sono state benedette da don Gigi e don Luigi davanti a tutta la comunità.

«Un gesto che ha sorpreso tutti – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgoni, presente alla cerimonia – anche perché è stato fatto con una naturalità disarmante. Francesco ha spiegato il perché del suo gesto con parole semplici. Per lui è stato un fatto normale. Per tutti noi è stato un messaggio forte: a nome dell’intera comunità, un grazie infinito a Francesco».

Al termine della messa c’è stata una processione solenne alla quale ha preso parte il gruppo folk e il suonatore di launeddas Roberto Anedda. Subito dopo il piccolo Francesco assieme alla sua famiglia (con i genitori particolarmente emozionati) hanno offerto un rinfresco in memoria del caro nonno Mario e dello zio Luca, entrambi scomparsi da poco. (g. a.)

