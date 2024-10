Un ballo vincente alla Royal Albert Hall 

La quindicenne Sara Atzeni, ballerina di Sardara, sul tetto del mondo nella danza latino-americana, categoria sotto i 16 anni, all’International Dance Festival di Londra. Allieva della scuola Asd Movimento Danza, guidata dai maestri Fabrizio Buonifacio ed Elisabetta Pusceddu, la giovanissima si è distinta fra 80 ballerini di tutto il mondo nelle finali disputate fra settembre e inizio ottobre, conquistando la giuria e il pubblico del Royal Albert Hall. Emozionata, ma felice: «Ho vinto tante altre gare a livello regionale e nazionale – racconta la campionessa – ma l’incontro e la sfida con tanti ballerini di tutto il mondo è stata un’esperienza fantastica. Una carica in più per proseguire lungo questo cammino, iniziato all’età di quasi tre anni, grazie alla mia mamma, Ignazia». E non è stata la sola sardarese a distinguersi in una delle più prestigiose competizioni al mondo. Nella kermesse ci sono altri quattro sportivi della cittadina termale che hanno dimostrato una maestria eccezionale nelle danze latino-americane: terzi classificati, nella categoria sotto i 21 anni, Mattia Cossu e Melinda Buonifacio; sesti in quella sotto i 19 anni, Andrea Garau e Silvia Scintu. «Tutti – dicono i maestri – hanno dimostrato ancora una volta di voler raggiungere le più alte vette del ballo. Per noi e le famiglie grande soddisfazione ed orgoglio». ( s. r. )

