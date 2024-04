Un bagno di folla per salutare la peonia 

Un bagno di folla per le strade di Seulo, hotel, agriturismi, B&B, stand e locande presi d’assalto da migliaia di visitatori arrivati a Seulo per l’inaugurazione della stagione turistica: è stata un’edizione da record per S’ Orrosa ‘e Padenti, la manifestazione dedicata al suo simbolo, la peonia, che in questo periodo dell’anno fiorisce ammantando i crinali di questo angolo della Barbagia di rosso.

«Questa manifestazione – dice il sindaco Enrico Murgia – sta crescendo e noi siamo davvero soddisfatti, soprattutto perché, in tutti questi anni, abbiamo mantenuto il valore dei nostre tradizioni. La soddisfazione più grande? Vedere la nostra piazza così gremita». «Il visitatore – aggiunte Giovanni Ghiani, direttore dell’ecomuseo, con tutta calma, può vivere il nostro centro storico, prendere un giorno o di relax, osservare con interesse i nostri laboratori, le nostre tradizioni, godersi i balli in piazza». (red. pro.)

