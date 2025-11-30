Un bagno di folla per Saboris 

Prosegue con successo il viaggio di Saboris Antigus 2025. Ieri, durante l’intera giornata, è toccato alle stradine di Suelli accogliere la manifestazione del gusto e delle tradizioni, proponendo al pubblico numeroso e partecipe un ricco programma di appuntamenti tra cultura, artigianato, musica e gastronomia.

I visitatori, accorsi numerosi, hanno potuto visitare le mostre e partecipare ai tanti laboratori del gusto. «Siamo pienamente soddisfatti - ha detto il sindaco Massimiliano Garau -, nel corso degli anni la festa di Saboris Antigus è cresciuta in maniera esponenziale, sino a diventare un irrinunciabile appuntamento dedicato alla valorizzazione delle nostre tradizioni più autentiche e genuine».

Con l’appuntamento di Suelli, la rassegna dell’autunno in Trexenta e nel Sarcidano conferma il suo ruolo di progetto culturale diffuso che mette in rete i paesi della Sardegna, raccontando – attraverso persone, saperi e produzioni – la vitalità, la qualità e l’accoglienza delle comunità. (sev. sir.)

