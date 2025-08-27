Un bagno di folla per il Lanusei: «Che entusiasmo» 

Lanusei. L’appuntamento era al tramonto, ma è come se fosse stata l’alba di un nuovo giorno. L’apertura verso un nuovo viaggio. Destinazione Eccellenza. Piazza Vittorio Emanuele, ieri sera, era gremita per salutare il Lanusei di Alberto Piras che, domenica, debutterà in Coppa Italia ricevendo il Villasimius.

Un bagno di folla per i ragazzi, sostenuti dal gran calore del pubblico che li ha sostenuti nella cavalcata della scorsa stagione e che promette incoraggiamento incondizionato anche quest’anno. L’evento, curato da Tonio Pillonca, è cominciato con la presentazione dei nuovi giocatori e proseguito con la sfilata di dirigenti e staff tecnico. Gran finale con i decani del gruppo, Federico Caredda e Giuseppe Arras, due che la maglia del Lanusei l’hanno cucita addosso. Non era in piazza la presidente Paola Gillone: il lavoro l’ha trattenuta a Cagliari. «Ma ero lì col cuore. Vedo molto entusiasmo, tantissima collaborazione e partecipazione da parte di tutti», ha detto la numero uno del club: «L’obiettivo è disputare un buon campionato e rafforzare il settore giovanile. È un progetto in cui vogliamo coinvolgere giovani ogliastrini e i ragazzi ospiti nelle case famiglia del territorio nel segno dell’inclusione. La crescita del vivaio è il motore che ci ha portato a intraprendere questa esperienza dirigenziale».

Fiducioso il tecnico Piras: «Inizieremo con tanto entusiasmo però anche con la consapevolezza che sarà un’annata difficilissima e faticosa, motivo per cui dovremo affrontarla con molta umiltà e sacrificio». L’organico è quasi al completo, ma il mercato aperto può riservare ancora qualche colpo in entrata: «Insieme alla società e al direttore sportivo stiamo valutando di completare la rosa. I nuovi si sono integrati bene e siamo abbastanza soddisfatti. Ritrovarci con i tifosi - ha detto dal palco l’allenatore di Bari Sardo - è un bel momento: loro ci hanno sempre sostenuto».

