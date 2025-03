Un bagno di folla e nove reti  Il Cagliari si diverte a Macomer  

Macomerese 0

Cagliari 9



Macomerese (primo tempo): Sechi, Mura, Scigliano, Giachero, Bianco (Lopez), Caria, Moussa, Barria, Grassi (37’ Corriga), Alcazar (37’ Pisu), Vidili (37’ Irde).

Macomerese (secondo tempo): Carta, Pisu, Lopez, Xaxa, Corriga, Carta, Irde, Deriu, Casula, Enna, Pes, Piras, Salis, Cossu, Fadda.

Allenatore: Pierluigi Scotto.

Cagliari (Primo tempo): Caprile, Pintus, Palomino, Marini; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici, Jankto, Gaetano, Pavoletti.

Cagliari (Secondo tempo): Ciocci, Cogoni, Collu, Luperto, Augello, Deiola, Marcolini, Kingstone, Viola, Gaetano, Piccoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Bahri di Sassari e Niedda di Ozieri).

Reti: 6’ Pavoletti, 8’ Gaetano, 25’ Jankto, 39’ aut. Giachero, 43’ Felici, 51’ Deiola, 57’ Viola, 71’ Kingstone su rigore, 84’ Augello.

A Macomer la sgambata fuori porta è una passerella che piace ai tifosi, finalmente con la squadra a pochi metri e con la tribuna dello “Scalarba” strapiena. Nove reti a zero, anche la Macomerese – che gioca in Promozione, girone B – schiera nella ripresa le seconde linee. Davide Nicola, senza i nazionali Sherri, Obert, Marin, Mina, Prati e Iliev, ha convocato e utilizzato diversi ragazzi della Primavera, lo squadrone che il 9 aprile giocherà la finale della Coppa Italia a Milano contro il Milan. Come previsto, Luvumbo, Coman e Zappa sono rimasti a Cagliari per proseguire il proprio lavoro personalizzato dopo gli infortuni. Dai sostenitori la solita, inossidabile dimostrazione d’affetto, per un evento unico da queste parti.

La partita

Al di là dei contenuti tecnici, Nicola ha voluto rendersi conto di come stanno alcuni rossoblù fra quelli meno utilizzati e consentire anche a qualche Under di conoscere ritmi e meccanismi dello spogliatoio della squadra maggiore.

Al 6’ Pavoletti riceve da Makoumbou e sotto porta non sbaglia per la prima rete. Due minuti e registriamo il raddoppio di Gaetano con un bel sinistro dall’interno dell’area. Al 25’ la terza rete del Cagliari con Jankto, il cross da destra di Felici trova l’esterno rossoblù sotto porta per la deviazione.

La quarrta rete arriva dopo quaranta minuti dal calcio d’avvio: è una autorete, deviazione sfortunata di Giachero sul cross di Marini. Passano solo tre minuti e Felici firma la quinta rete del Cagliari, il servizio è di Pavoletti.

Nella ripresa la sesta rete è di Deiola, l’applauditissimo Piccoli riceve il pallone da Viola e sistema il centrocampista di San Gavino davanti alla porta vuota. Viola smette di servire palle invitanti e segna la rete numero 7 col suo sinistro preciso e potente. Nel tabellino trova spazio anche Kingstone, al quale viene affidato il rigore al minuto 71’. Il nono gol è il più bello, è di Augello all’84’, sui social viene eletta come rete dell’anno ed è sottolineata dagli applausi dei duemila dello Scalarba. Oggi la squadra torna in campo di mattina.

