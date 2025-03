Un bacio al figlio, poi la maschera: ecco il re della città 

Si è vista solo una lacrima. Quando ha salutato suo figlio Lorenzo, otto anni, fiero di avere il papà Componidori. Poi un fortissimo abbraccio, qualche parola sussurrata in un momento di grande intimità. Ed ecco la maschera bianca, nel cortile di via Solferino inizia una nuova magia: il viso di Salvatore Aru scompare, davanti a tutti ora c'è il re della Sartiglia dei Falegnami.

La giornata del capocorsa è iniziata prestissimo. Il trentenne è arrivato nella sede di via Solferino un po’ in anticipo rispetto al previsto, è salito sulla mesitta (il tavolo in legno addobbato elegantemente) poco dopo le 11.30 sotto un sole caldissimo. Qualche sorriso per chi lo acclama dal pubblico, saluti agli amici fra la folla ma Salvatore Aru è concentratissimo, la sua testa è già in via Duomo. Rullo di tamburi, squilli di trombe e arriva subito la camicia bianca. Poi i pantaloni, su coiettu di pelle con le borchie in argento e le fasce sul viso. Le due massaiedde, Alessandra Melis e Camilla Fenu, non sono velocissime, si prendono tutto il tempo necessario: vogliono che tutto sia perfetto, impeccabile. La regia è affidata a sa massaia manna, Marta Fenu, moglie del capocorsa. I suoi occhi guardano sempre le mani delle sue ragazze. Con eleganza mostra fiera al pubblico tutti gli indumenti. Non mancano i coretti di “Evviva su componidori”. Poi arriva il momento del brindisi con la vernaccia tra il majorale en cabo Antonello Fenu e Salvatore Aru, il suo prescelto per guidare la giostra del Gremio di San Giuseppe. Si guardano, baci e tanta commozione. Tra loro c’è una forte sintonia, e si vede: genero e suocero uniti in un giorno speciale. Pochi secondi e il viso del cavaliere scompare dietro la maschera, mentre con le mani saluta tutti e ringrazia il suo pubblico. Gli applausi sono scroscianti, è il momento del velo ricamato, il cilindro e infine la camelia cucita sul petto. Nel cortile c'è silenzio assoluto: entra il cavallo Disizzu. Su Componidori saluta con sa pippia ’e maju, sua giornata da “re” può cominciare.

