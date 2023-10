Un azero e una kazaka i nuovi campioni del mondo  

Arrivano dall’Azerbaigian e dal Kazakistan i campioni dei Mondiali Under 20 Blitz, dopo l’ultimo giorno di partite al Teatro “Maria Carta” di Pula. Al termine di una settimana intensa di gare, cominciata con il torneo Rapid, hanno vinto nel maschile Mahammad Muradli (9,5 punti, uno in più dell’indiano Raunak Sadhwani arrivato secondo, era già in testa ieri dopo i primi cinque turni) e nel femminile Xeniya Balabayeva, che ha ottenuto 8,5 punti come Amina Kairbekova (anche lei dal Kazakistan) ma ha vinto il titolo per un maggior numero di punti spareggio.

Gli italiani: 20° Gabriele Lumachi e 22° Francesco Bettalli fra gli uomini, 14ª Giulia Sala fra le donne. Nel Rapid (tempo di riflessione di 15’ più di 10’’ di recupero per ogni mossa, rispetto ai 3’ e 2’’ del Blitz) a trionfare sono stati Sadhwani con 8,5 punti nel maschile e Govhar Beydullayeva (dall’Azerbaigian) con 9 punti, con buoni risultati per gli italiani dati dal 7° posto di Silvia Bordin e dal 10° di Lumachi. La manifestazione, con le premiazioni in piazza a Pula, ha visto i migliori giovani giocatori del mondo passare una settimana nel Sud Sardegna. Hanno partecipato 135 atleti da 26 federazioni diverse, di cui anche 7 sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA