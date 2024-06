Un avvocato in Municipio 

Inviata

San Gavino. In vantaggio sempre e (quasi) ovunque. La cavalcata di Stefano Altea verso il Municipio di piazza Marconi si è consumata in meno di tre ore. Una vittoria annunciata fin dal principio con i dati che dalle otto sezioni restituivano un quadro sempre più preciso: poco prima delle 17 di ieri, l’avvocato 44enne che per cinque anni ha condotto un’opposizione strenua all’uscente Carlo Tomasi poteva già dirsi sindaco di San Gavino Monreale. La fascia arriva con una percentuale che supera il 40 per cento dei voti, contro il 34 per cento totalizzato da Bebo Casu, insegnante e assessore ai Servizi sociali uscente, e il 23 per cento di Nicola Ennas, vice sindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici, Grandi eventi e Agricoltura dell’ultima consiliatura.

L’impegno

«Sono molto felice, ora bisogna mettersi al lavoro perché c’è tanto da fare», dice il vincitore mentre attende nel seggio di via Convento che i presidenti delle altre sezioni portino qui i verbali per la proclamazione ufficiale. «La vittoria? Ci speravo, perché abbiamo fatto un grande lavoro. Non posso che ringraziare tutti, a cominciare dalla mia famiglia e dai miei compagni di viaggio». E nell’attesa della proclamazione il primo confronto informale con i vigili urbani sulla protesta in corso da otto settimane nei confronti dell’amministrazione: tema che, di certo, sarà in cima all’agenda.

I numeri

I dati dai seggi raccontano di un’affluenza che per le Amministrative ha superato il 60 per cento del totale, un segnale che i sangavinesi hanno voluto dare a chi li ha amministrati negli ultimi cinque anni e a chi da oggi dovrà prendere le redini di un paese alle prese con più di un problema. La geografia del voto ha confermato le aspettative: nelle sezioni 1 e 6 dell’ex scuola elementare di via Convento sede dell’associazione “Anziani sempre giovani”, la lista vincente “Città futura” – che tutti a San Gavino hanno ribattezzato dei “laureati” per l’alta percentuale di dottori e professionisti – ha registrato il distacco più forte. In questo seggio, punto di riferimento delle periferie, sono confluiti i voti delle famiglie di ben otto candidati consiglieri della squadra di Altea: Boi, Angei, Atzeni, Orrù, Deidda, Senis, Marongiu e Pinna (Riccardo) e qui Altea ha incassato il vantaggio (percentuale) maggiore rispetto agli avversari. Ancora: nelle sezioni 4 e 5 di via Regina Margherita – considerate storicamente quelle della “zona rossa” di San Gavino ospitate nelle elementari – per un po’ Bebo Casu, sostenuto durante la campagna elettorale da Tomasi, è stato in testa, ma sul finale ha dovuto cedere il passo al vincitore. Sempre in coda, invece, Nicola Ennas che ha superato di poco il 23 per cento.

Il Consiglio

In attesa delle cifre definitive e ufficiali, tra i candidati consiglieri già ieri sera sono iniziati i conteggi per capire chi ce l’aveva fatta e chi no. Stefano Altea porta con sé undici compagni: Simone Angei (il più votato con 319 voti), Fabio Orrù, Emanuela Cruccu, Rachele Carrisi, Claudia Pinna, Riccardo Pinna, Maria Ariu, Gianluca Figus, Angela Deidda, il professore 87enne Silvio Boi e Alessia Cossu. I restanti cinque posti dell’Aula spetteranno alla minoranza e saranno da ripartire tra le liste di Bebo Casu e Nicola Ennas.

